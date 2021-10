https://it.sputniknews.com/20211007/prezzo-del-gas-potrebbe-arrivare-anche-oltre-i-3000-dollari-per-1000-metri-cubi-dice-esperto-13205879.html

Prezzo del gas potrebbe arrivare anche oltre i 3.000 dollari per 1.000 metri cubi, dice esperto

Prezzo del gas potrebbe arrivare anche oltre i 3.000 dollari per 1.000 metri cubi, dice esperto

L'attuale crisi energetica potrebbe portare i prezzi del gas a 3.000 $, o anche più in alto, quando la Cina inizierà a garantirsi le forniture, ha detto in... 07.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-07T08:17+0200

mondo

economia

L'esperto ha osservato che è difficile prevedere un potenziale tetto massimo dei prezzi data la robusta domanda nella regione Asia-Pacifico e la carenza di offerta in tutto il mondo, che spingono i prezzi al rialzo."Il prezzo potrebbe anche raggiungere i 3.000 dollari. D'altra parte, il prezzo del GNL [gas naturale liquefatto] è passato da 2 dollari per mmBtu [milione di unità termica britannica, 1 mmBtu = 0,29 megawattora, ndr] diciotto mesi fa a 34,52 dollari per mmBtu ora. I prezzi del GNL potrebbero addirittura arrivare a 100 $ per mmBtu, nel caso dovessimo avere un inverno particolarmente rigido”, ha detto Salameh.Anche il fattore Cina potrebbe influenzare la situazione, ha aggiunto l'economista.Salameh ha avvertito che Pechino sta cercando di assicurarsi forniture di GNL a lungo termine, facendo anche offerte per carichi spot di GNL lungo il resto dell'Asia, il che ridurrà l'offerta dell'Unione Europea e aggraverà ulteriormente la crisi del gas del blocco.

