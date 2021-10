https://it.sputniknews.com/20211007/perche-il-caccia-russo-su-35-e-un-avversario-molto-pericoloso-la-risposta-di-un-analista-americano-13220925.html

Perché il caccia russo Su-35 è un avversario molto pericoloso? La risposta di un analista americano

Perché il caccia russo Su-35 è un avversario molto pericoloso? La risposta di un analista americano

L'ufficiale americano Brent Eastwood ha spiegato perché i caccia russi Su-35 sono estremamente pericolosi. 07.10.2021, Sputnik Italia

L'ufficiale in congedo dell'esercito americano Brent Eastwood ha spiegato perché i caccia russi Su-35 sono pericolosi in combattimento. Il suo articolo è stato pubblicato dal portale 19Fortyfive.L'ex militare ha ricordato che il velivolo, creato dall'ufficio progettazione sperimentale Sukhoi, ha una grande polivalenza. È in grado di distruggere bersagli in aria, a terra e in acqua.L'osservatore ha notato che la Marina statunitense è più preoccupata per il missile antinave Onyx. La sua versione aerea può essere caricata sul caccia Su-35. L'aereo d'attacco ha la capacità di trasportare fino a otto tonnellate di missili e bombe di varie classi con guida laser e satellitare. Lo sviluppo degli ingegneri russi ha attratto molti Paesi, afferma l'articolo. L'Egitto ha già ricevuto un lotto di Su-35 l'anno scorso e il Cairo prevede un altro lotto di 19 velivoli. Anche la Turchia prevede di acquistare questi velivoli se i negoziati avranno successo. L'Algeria farà lo stesso, ha detto l'editorialista. Sullo sfondo di questi eventi gli Stati Uniti se ne sono andati dall'Afghanistan e indeboliscono le proprie posizioni in Medio Oriente per concentrarsi sulla lotta contro la Cina nell'Asia orientale, ha riassunto l'autore dell'articolo.

russia, aviazione, forze aerospaziali russe, su-35, tecnologia militare