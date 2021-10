https://it.sputniknews.com/20211007/per-infettivologo-di-pisa-troppi-sanitari-no-vax-ancora-al-lavoro-13218030.html

Per infettivologo di Pisa "troppi sanitari no-vax" ancora al lavoro

Secondo il primario del reparto di malattie infettive dell'ospedale di Pisa Francesco Menichetti, questa situazione è comune in tutto il Paese. 07.10.2021, Sputnik Italia

il primario del reparto di malattie infettive dell'ospedale di Pisa Francesco Menichetti ha denunciato la presenza in corsia di molti medici e operatori sanitari no-vax, sia nell'ospedale in cui lavora, sia nelle altre strutture sanitarie di tutto il Paese.Secondo l'esperto, questa situazione è dovuta a problemi burocratici.In questo contesto, secondo Menichetti, bisognerebbe "fare in modo che questa gente almeno non entri in contatto con i pazienti".Nella giornata di ieri era stato riferito che la Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, aveva sospeso dal servizio 1.187 dottori in quanto hanno rifiutato la vaccinazione contro il Covid.

