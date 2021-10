https://it.sputniknews.com/20211007/nasa-verso-il-lancio-della-missione-anti-asteroide-13212797.html

Nasa, verso il lancio della missione "anti-asteroide"

L'obiettivo della missione dovrebbe essere l'asteroide binario noto come Didymos, anch'esso classificato come oggetto panageo, cioè vicino alla Terra. 07.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-07T22:41+0200

2021-10-07T22:41+0200

2021-10-07T22:41+0200

tecnologia

spazio

nasa

asteroide

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/812/28/8122841_0:153:1921:1233_1920x0_80_0_0_b781fcb78d0d49c40d9e0f779d4c5778.jpg

L'agenzia spaziale statunitense ha annunciato l'apertura dell'accreditamento dei giornalisti per il prossimo lancio della sonda Double Asteroid Redirection Test (DART).Il lancio dovrebbe avvenire il 23 novembre alle 13:20, orario italiano, dalla base aerea spaziale di Vandenberg in California. La sonda della Nasa verrà portata nello spazio mediante il razzo-vettore SpaceX Falcon 9.La missione dovrebbe diventare la prima dimostrazione della "tecnica cinetica dell'impattore", che, secondo un comunicato stampa della Nasa, "prevede l'invio di uno o più grandi veicoli spaziali ad alta velocità nel percorso di un asteroide nello spazio per cambiarne la traiettoria".Didymos, un asteroide binario e classificato come oggetto parageo, dovrebbe diventare l'obiettivo di questa missione, che ha lo scopo di valutare le tecnologie che potrebbero essere impiegate in futuro per prevenire la collisione di asteroidi potenzialmente pericolosi con il nostro pianeta.

marco paradigma Missione inutile. Tunguska (1908) ci ha già mostrato che c'è chi ci protegge da questi eventi catastrofici. Ma non si può dire nulla, altrimenti la bibbia sarebbe la dimostrazione che una etnia ci ha preso per il culo per tre millenni. E oggi la stiamo subendo peggio che mai.

1

2021

tecnologia, spazio, nasa, asteroide