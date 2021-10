https://it.sputniknews.com/20211007/ministro-della-transazione-ecologica-cingolani-il-gas-a-300-euro-per-mwh-e-problema-globale-13210811.html

Ministro della transazione ecologica Cingolani: "Il gas a 300 euro per Mwh è problema globale"

Ministro della transazione ecologica Cingolani: "Il gas a 300 euro per Mwh è problema globale"

Servono interventi sul modo stesso di strutturare le bollette, dagli oneri all'IVA. Cingolani sottolinea il fatto che il prezzo del gas sia un problema globale... 07.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-07T15:36+0200

2021-10-07T15:36+0200

2021-10-07T15:36+0200

gas

bollette

roberto cingolani

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/13196149_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_f3ce2008ae1483d6b2dd77a11efc3924.jpg

Lancia un monito Roberto Cingolani, Ministro della transazione ecologica:E aggiunge che "è sotto gli occhi di tutti che il gas stia aumentando in maniera costante, essendo la materia prima per produrre elettricità". Altro concetto chiave è il fatto che il prezzo del gas pare abbia raggiunto una certa stabilità dopo le grandi oscillazioni dei giorni scorsi, ma gli innalzamenti lasceranno comunque il segno in bolletta, cosa che desta preoccupazione.Gli aumenti riguardano tutto il mondo e c'è da lavorare sul piano strutturale, su come vengono costruite le bollette, lavorando tra IVA e oneri. Su questo, ogni paese ha la propria ricetta personale.Circa l'80% degli aumenti riguarda il gas, riferisce il ministro.

2021

gas, bollette, roberto cingolani