https://it.sputniknews.com/20211007/militari-russi-sicuri-terroristi-pianificano-un-attacco-chimico-in-siria-13220690.html

Militari russi sicuri, terroristi pianificano un "attacco chimico" in Siria

I militari hanno aggiunto che da un mese hanno ricevuto informazioni da varie fonti sul gruppo terroristico Hayat Tahrir Al-Sham*, che prepara attacchi con... 07.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-07T22:00+0200

2021-10-07T22:00+0200

2021-10-07T22:00+0200

siria

terrorismo

esercito russo

armi chimiche

crisi in siria

centro russo per la riconciliazione siriana

I terroristi in Siria stanno preparando un "attacco chimico" organizzato dentro e intorno agli insediamenti di Kansafra e Kdura nel tentativo di incolpare e mettere in cattiva luce le forze governative, ha annunciato il contrammiraglio Vadim Kulit, vicedirettore del Centro russo per la riconciliazione delle parti siriane in conflitto. Secondo il contrammiraglio, i ribelli stanno pianificando un attacco chimico con l'aiuto dei Caschi Bianchi e di media locali compiacenti, mentre filmano l'evento per accusare le forze governative siriane di usare agenti chimici contro i civili. In precedenza i militari russi hanno riferito che a seguito di un bombardamento terroristico, un soldato dell'esercito siriano è rimasto ferito vicino al villaggio di Kafr Oweid. I terroristi bombardano quotidianamente le posizioni delle forze di Damasco e talvolta attaccano i soldati russi, che aiutano l'esercito siriano su richiesta del presidente Bashar Assad.* Organizzazione terroristica ed estremista vietata in Russia e molti altri Paesi

siria

