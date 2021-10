https://it.sputniknews.com/20211007/metropolita-hilarion-ci-sara-un-altro-incontro-tra-il-papa-e-il-patriarca-ma-non-a-mosca-13210196.html

Metropolita Hilarion: “Ci sarà un altro incontro tra il Papa e il Patriarca, ma non a Mosca”

Il Metropolita Hilarion, guida del Dipartimento delle Relazioni Esterne del Patriarcato di Mosca, dopo l’incontro con Papa Francesco, avvenuto ieri a porte... 07.10.2021, Sputnik Italia

Dopo l’incontro individuale, avvenuto a porte chiuse, ieri in Vaticano con il Papa e la partecipazione all’incontro con i leader religiosi mondiali in vista del Cop26 di Glasgow sul clima, il Metropolita Hilarion ha risposto alle domande dei giornalisti, mostrando confidenza nel fatto che, relativamente presto, un nuovo incontro tra Papa Francesco e il Patriarca russo Kirill si potrà tenere, dopo il famoso incontro di Cuba di cinque anni fa.“Ricordate che l’incontro all’Avana venne annunciato solo una settimana prima? Ecco, quando avremo finito i preparativi del secondo incontro lo annunceremo anche in quel caso una settimana prima”, ha spiegato Hilarion.Riguardo al luogo in cui tale incontro dovrà tenersi, il Metropolita ha escluso Mosca, confermando le parole del Cardinale Parolin che alla stessa domanda pochi giorni prima aveva detto:In ogni caso, Hilarion assicura che c’è tutta l’intenzione di proseguire nel dialogo e di ripetere un incontro come quello di cinque anni fa, che diede risultati molto proficui.Parlando del tema dell’incontro avvenuto con i leader religiosi mondiali in preparazione del Cop26 di Glasgow, cioè il clima, Hilarion ha osservato:“Sì, credo che il tema dell’ecologia sia uno dei campi nei quali dobbiamo intensificare la nostra collaborazione. Ci troviamo tutti sulla stessa barca, abbiamo una casa comune. Se si sciolgono i ghiacci nel mondo e le terre iniziano ad essere inondate, allora l’acqua non chiederà a nessuno se è cattolico o ortodosso, musulmano o ebreo o ateo, affonderemo tutti”.

