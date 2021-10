https://it.sputniknews.com/20211007/maxi-sequestro-per-una-frode-internazionale-nellimmobiliare-11-indagati-a-milano-13207861.html

Maxi sequestro per una frode internazionale nell'immobiliare: 11 indagati a Milano

Oltre 1.500 le persone ingannate in una maxi-frode internazionale: credevano i propri soldi investiti in fondi mobiliari situati alle Isole Bermuda e in... 07.10.2021, Sputnik Italia

Sequestrati dalle guardia di finanza oltre 21 milioni di euro agli undici indagati che risultano residenti in Svizzera, Lombardia, Roma e Pesaro.Gli indagati, secondo l'inchiesta, avrebbero convinto più di 1.500 finanziatori a impiegare i propri soldi in fondi gestiti da un società con sede a Malta, società poi rivelatisi senza liquidità.Le persone cadute nella trappola credevano di aver investito in fondi mobiliari costituiti alle Isole Bermuda e in Lichtenstein, ma non era così: i soldi finivano invece nelle tasche degli indagati.Una volta raccolte le ingenti somme di denaro sottratte alle vittime del raggiro, la fittizia società maltese, la quale avrebbe dovuto appunto investire tali somme alle Isole Bermuda e in Lichtenstein, sarebbe stata smantellata ed il denaro così illegalmente sottratto sarebbe stato mandato in Italia sui conti dei soggetti ora finiti nel mirino degli inquirenti.

