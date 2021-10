https://it.sputniknews.com/20211007/macron-accusato-di-aver-rubato-lotto-di-vaccini-anti-covid-al-regno-unito-13220021.html

Macron accusato di aver rubato lotto di vaccini anti-Covid al Regno Unito

Macron accusato di aver rubato lotto di vaccini anti-Covid al Regno Unito

Mentre la Gran Bretagna esaltava la sua campagna di vaccinazione contro il coronavirus in primavera sullo sfondo delle difficoltà di approvvigionamento nella... 07.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-07T21:11+0200

2021-10-07T21:11+0200

2021-10-07T21:12+0200

francia

vaccino

emmanuel macron

regno unito

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/13114524_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d7b09daf3bd66ca3251c808caf3b6878.jpg

Il presidente francese Emmanuel Macron è stato accusato dai ministri conservatori di essersi comportato come un "mini Napoleone" e di aver collaborato con i leader dei Paesi dell'Unione Europea per deviare un grande lotto di vaccini anti-Covid originariamente destinati alla Gran Bretagna, riporta il Sun. La mossa, hanno sottolineato, si era concretizzata in contraddizione con le dichiarazioni della Francia e di altri Paesi Ue, che mettevano in dubbio l'efficacia e la sicurezza del siero anti-Covid di Oxford/AstraZeneca.All'inizio di quest'anno alcuni Paesi hanno temporaneamente sospeso l'uso del vaccino per i timori su effetti collaterali per alcuni casi rari di coagulazione anomala del sangue. Successivamente l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha affermato di ritenere i benefici del vaccino superiori ai suoi rischi. Inoltre il presidente francese Macron aveva precedentemente affermato che il vaccino AstraZeneca non funzionava negli over 65, etichettandolo come "quasi efficace".I ministri sono stati anche citati per aver paragonato la minaccia primaverile della Ue di bloccare le forniture delle dosi di Pfizer/BioNTech al Regno Unito, prodotti negli impianti tedeschi e nel sito di produzione della casa farmaceutica in Belgio, come comportamento di uno "Stato ostile" piuttosto che di "uno stretto alleato".

https://it.sputniknews.com/20210802/vaccinazione-anti-covid-oms-ritiene-plausibile-nesso-tra-astrazeneca-e-casi-di-trombosi-12358857.html

SPQR I vaccini gli servivano per fare la terza dose alla vecchia.... 1

Vera 22 .....solo vaccini?...........ma poi, da che pulpito...

2

francia

regno unito

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

francia, vaccino, emmanuel macron, regno unito, coronavirus nel mondo