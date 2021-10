https://it.sputniknews.com/20211007/lincontro-tra-draghi-e-la-merkel-il-premier-ci-manchera-13215822.html

L'incontro tra Draghi e la Merkel, il premier: "Ci mancherà"

L'incontro tra Draghi e la Merkel, il premier: "Ci mancherà"

Draghi definisce la Merkel "decisiva per Next generation Eu". La Merkel risponde cortesemente che Draghi ha dato un "importante contributo da presidente BCE". 07.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-07T21:32+0200

2021-10-07T21:32+0200

2021-10-07T21:32+0200

italia

angela merkel

mario draghi

germania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/13220161_0:0:1593:897_1920x0_80_0_0_bc9834ad19d87f3e0275f6e03db2d759.jpg

Ha salutato così la Merkel il premier Mario Draghi, nel corso delle dichiarazioni congiunte alla stampa oggi dopo l'incontro con la cancelliera tedesca a Roma: Draghi ha poi definito la cancelliera una "campionessa del multilateralismo", quando altri paesi si schieravano per protezionismo e isolazionismo."È stata un esempio per tante ragazze e giovani donne interessate alla vita politica", ha sottolineato il premier Draghi.Il premier Draghi ha anche ricordato con affetto il trasporto di pazienti italiani negli ospedali tedeschi, in piena pandemia di COVID.Draghi ha riferito di aver discusso con la cancelliera della crisi energetica che sta preoccupando l'Europa intera, concordando sul fatto che Italia e Germania debbano coordinare maggiormente le loro posizioni sulla gestione dei dossier industriali ed energetici, soprattutto per quel che riguarda l'impatto di tale aspetto sulle imprese.Sulla crisi afghana, il premier ha sottolineato la necessità di aiuto dal punto di vista umanitario della popolazione afghana, aggiungendo che il prossimo G20 sarà occasione per discutere il tema dell'Afghanistan e il problema del terrorismo internazionale.Ha contraccambiato Merkel, ringraziando Draghi e sottolineando il reciproco rapporto di fiducia instaurato già da tempo, ricordando, tra l'altro, di aver ricevuto Draghi il 21 giugno scorso, in occasione della prima visita del premier in Germania.Sull'Afghanistan:E sulla tutela dell'ambiente:Stretta collaborazione, poi, tra Germania e Italia per la Libia, ha evidenziato la Merkel. La cancelliera auspica una soluzione del problema geopolitico nel paese.

https://it.sputniknews.com/20211006/merkel-forse-leuropa-compra-troppo-poco-gas-dalla-russia-13203896.html

msan.mr Non si preoccupi sig.Dragone, chè la Merdel se la ritroverà sempre sotto le coperte del letto!!! 1

marco paradigma Si sono leccati il culo come due cani.

4

germania

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, angela merkel, mario draghi, germania