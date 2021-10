https://it.sputniknews.com/20211007/la-vera-insurrezione-e-stata-quella-del-3-novembre-trump-continua-a-negare-risultato-elezioni-13205598.html

“La vera insurrezione è stata quella del 3 novembre”: Trump continua a negare risultato elezioni

“La vera insurrezione è stata quella del 3 novembre”: Trump continua a negare risultato elezioni

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a contestare le elezioni del 2020, descrivendone i risultati come "falsati" e affermando che non sono...

"L’autoproclamato Comitato partigiano dei Democratici, e due deboli e patetici falsi Repubblicani, dovrebbero giungere alla conclusione, dopo aver speso molti milioni di dollari, che la vera insurrezione è avvenuta il 3 novembre, giorno delle elezioni presidenziali, non il 6 gennaio, che era un giorno di protestare contro i risultati di elezioni falsate", ha affermato Trump.Trump è stato messo sotto accusa per le sue azioni associate alla rivolta del 6 gennaio, guidata dai suoi sostenitori, che ha provocato cinque morti.Il 45° presidente degli Stati Uniti ha anche augurato buona fortuna a coloro che sono stati "perseguitati" per le loro azioni in quel giorno.L'ex vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence, nonostante lui stesso sia stato nel mirino dei riottosi il 6 gennaio, ha anch’egli minimizzato la gravità di quell’evento durante la sua recente intervista con il conduttore di Fox News Sean Hannity."Vogliono usare quel giorno per cercare di sminuire il carattere e le intenzioni di 74 milioni di americani che credevano che avremmo potuto essere di nuovo forti e prosperi e hanno sostenuto la nostra amministrazione nel 2016 e nel 2020".L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha continuato a contestare i risultati delle elezioni presidenziali del 2020 e negli ultimi mesi ha più volte affermato di "non aver mai ammesso la sconfitta" né "concesso" i risultati delle elezioni di novembre.

marco paradigma Sacrosanto. 1

angelo72 Trump ha avuto ben quattro anni per modificare le modalità di esercizio del voto: gli sarebbe bastato abolire quello "via posta"

2

