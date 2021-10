https://it.sputniknews.com/20211007/i-futures-sul-gas-europeo-scendono-di-quasi-il-15-ora-tornati-sotto-1110-per-1000-metri-cubi-13211682.html

I futures sul gas europeo scendono di quasi il 15%, ora tornati sotto $1110 per 1000 metri cubi

I futures sul gas europeo scendono di quasi il 15%, ora tornati sotto $1110 per 1000 metri cubi

Mercoledì, i prezzi dei futures sul gas in Europa avevano perso il loro slancio di crescita, scendendo a 1.325 dollari per mille metri cubi, segnando un calo...

I prezzi dei futures sul gas in Europa hanno segnato un significativo ridimensionamento oggi, giovedì, scendendo sotto i 1.110 dollari per mille metri cubi. Un calo di quasi il 15%, rispetto a mercoledì, secondo i dati di trading su ICE Futures.Il prezzo dei futures sul gas di novembre sull'indice olandese TTF (Title Transfer Facility), ha aperto le negoziazioni a quasi 1.260 dollari per 1.000 metri cubi, superando i 1.370 dollari alle 06:13 GMT, per poi tornare a 1.073,6 dollari alle 06:57 GMT, segnando un calo fino al 16,8%, rispetto a mercoledì.Mercoledì, il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che la Russia è pronta a lavorare per stabilizzare il mercato mondiale dell'energia, aggiungendo che la questione dovrebbe essere risolta prima di tutto su base commerciale, tenendo conto degli interessi di tutti i partecipanti. Secondo il Financial Times, i prezzi del gas sarebbero scesi sul mercato mondiale proprio dopo l'annuncio del presidente russo sulla disponibilità della Federazione Russa a stabilizzare i prezzi dell'energia.I prezzi del gas in Europa sono aumentati notevolmente negli ultimi mesi. All'inizio di agosto, il prezzo stimato dei futures sull'indice TTF olandese era di circa 515 dollari per mille metri cubi; a fine settembre la cifra era più che raddoppiata.

