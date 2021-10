https://it.sputniknews.com/20211007/governo-verso-allentamento-misure-anti-covid-per-teatri-cinema-stadi-e-discoteche-13218776.html

Dl capienza, governo allenta misure anti-Covid per teatri, cinema, stadi e discoteche

Dl capienza, governo allenta misure anti-Covid per teatri, cinema, stadi e discoteche

Secondo quanto appreso, capienza al 100% per cinema, teatri e luoghi di cultura, 75% negli stadi, 60% nei palazzetti dello sport al chiuso e 50% nelle... 07.10.2021, Sputnik Italia

A un mese dalla riapertura delle scuole e con la campagna di vaccinazione che ha ormai coperto l'80% della popolazione vaccinabile e la situazione epidemiologica del Covid complessivamente in miglioramento, con meno di 90mila positivi e ospedali abbondantemente in pieno controllo, il Governo approva un nuovo decreto con l'allentamento di molte misure, specie nella cultura, che a breve potrà lavorare pressoché senza vincoli.Anche lo sport può tornare a sorridere: la capienza negli stadi sarà portata al 75%, mentre nei palazzetti al chiuso si potrà arrivare al 60%. Infine anche le discoteche vedono la luce in fondo al tunnel: 35% di capienza nei locali al chiuso e 75% nelle sale da ballo all'aperto.Secondo i dati del bollettino odierno del ministero della Salute, ad oggi nel Paese ci sono 87.173 positivi al coronavirus, 2.824 ricoverati con sintomi e 403 malati in terapia intensiva. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati rilevati 2.938 nuovi contagi su 297.356 tamponi effettuati, con un tasso di positività dell'1%.

marco paradigma Lo scopo ovviamente è quello di favorire una nuova ondata di contagi, in modo da imporre finalmente l'obbligo della vaccinazione per tutti. Faccio affidamento al 45% del popolo italico astensionista a lasciar perdere per questo inverno divertimenti e gozzovigliamenti consumistici, e trovare divertimento e serenità all'aria aperta godendo delle meravigliose bellezze della natura nel nostro Paese.

