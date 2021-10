https://it.sputniknews.com/20211007/gordon-ramsey-la-cucina-greca-meglio-di-quella-italiana-13211785.html

Gordon Ramsey: la cucina greca? Meglio di quella italiana

Gordon Ramsey: la cucina greca? Meglio di quella italiana

Questo il parere, da molti ritenuto quanto meno opinabile, dello chef Gordon Ramsey, intervenuto al programma televisivo 'Gordon, Gino and Fred go Greek'. 07.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-07T14:43+0200

2021-10-07T14:43+0200

2021-10-07T14:43+0200

italia

grecia

cucina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/13212111_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_cc72c94fedcdd584946615ac22d71987.jpg

Durante la prima delle due puntate del programma televisivo, il noto chef britannico, nonché star della TV, autore di svariati libri ed imprenditore del mondo del cibo, se ne è uscito con:Al programma, oltre allo chef britannico, partecipano il celebre cuoco italiano Gino D'Acampo, fisso a Londra da quando aveva 19 anni, ed il maître d’hôtel francese Fred Sirieix.I tre si trovavano su un barcone alla scoperta delle isole greche. Ramsey, dopo aver sorseggiato da un calice dello spumante, ha detto che i greci a quanto pare: "Non hanno niente da invidiare ai francesi. I greci possono ritenersi all’altezza dei cugini d’Oltralpe o degli italiani. La cucina greca, anzi, è migliore di quella italiana".Di stucco D'Acampo, che chiede aiuto al francese, ma anche quest'ultimo si trova d'accordo con Gordon, aggiungendo che i greci sono un popolo notoriamente longevo, proprio grazie al cibo oltre che al clima.Lo chef britannico non è nuovo ad uscite di questo tenore, che suscitano reazioni discordanti e discussioni accese. Ricordiamo la sua ben nota ricetta personalizzata della carbonara, piatto che non dovrebbe lasciare troppo spazio alla fantasia, e che ha suscitato reazioni infuocate da parte dei romani, ma anche di tutto il web, o il suo panino perfetto, perfetto secondo lui a quanto sembra, e non secondo molti.

FRANCO Un altro che non capisce un cazzo. Trattasi di cuoco televisovo che sa solo cucinare grigliate. e poi c'è quello arrogante che sa far solo panini. E infine carlo Cacchi che ti insegna a far il sugo di pomodoro...prossimamente darà la ricetta del latte coi cereali.

1

grecia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, grecia, cucina