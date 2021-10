https://it.sputniknews.com/20211007/genova-tribunale-del-lavoro-respinge-il-ricorso-di-un-sanitario-no-vax-13214872.html

Genova, Tribunale del Lavoro respinge il ricorso di un sanitario no-vax

Secondo i giudici, il ricorso non può essere accolto perché la vaccinazione in un luogo di lavoro è "prevenzione". 07.10.2021, Sputnik Italia

I giudici del capoluogo ligure hanno bocciato l'appello di un tecnico sanitario di laboratorio donna, sospesa dal lavoro senza retribuzione dallo scorso 21 luglio fino al 31 dicembre per la sua scelta di non vaccinarsi contro il Covid-19. Il tribunale ha motivato la sua decisione con la "prevenzione".Il Tribunale del Lavoro di Genova sta valutando altri diversi ricorsi di lavoratori sospesi dal servizio per la loro scelta no-vax, tuttavia, come spiegato dal presidente del tribunale Enrico Ravera, "ogni caso è a se stante" e pertanto verrà analizzato nel merito.Al momento, nei tribunali sono stati dibattuti in grossa parte ricorsi promossi da operatori sanitari, ma, a partire dal prossimo 15 ottobre, con l'obbligo di green pass per accedere alle postazioni di lavoro esteso in tutti i settori, quasi certamente i giudici dovranno esprimersi sui ricorsi di altre categorie di lavoratori.

msan.mr Questo è mobing politico-sanitario! Incredibile! Penso comunque che le turbolenze infettivologhe e vacciniste in gran parte discendano dall'Ordine dei medici e questo a sua volta dall'empireo politico! Certamente se qualcosa cambiasse in senso liberale, ai vertici di questa piramide del potere, certamente tutti questi grilli parlanti dell'anemometro sanitario, volgerebbero là dove spira il nuovo vento! Guardando poi le fotografie di corsie ospedaliere, sembrerebbe di trovarsi in una navicella spaziale, con gli astrosanitari bardati in armadi protettivi, pronti a scendere su Marte! Che contatto "carnale" potranno mai avere questi sanitari così equipaggiati con i malati? Scoraggerebbero anche il virus più ardito, e dunque, sfidando qualsivoglia pericolo di contagio!!! Eppoi, perchè tanta foga persecutoria vaccinista risparmia immigrati accalcati in improbabili tendopoli, sbarchi incontrollati, e campi Rom gonfi di inseparabili assembramenti, che sembrano stranamente immuni alla pandemia? 2

marco paradigma "(L'obbligo vaccinale) è collegato a un più ampio pericolo di diffusione del contagio nell'ambiente sanitario, trattandosi dunque di una norma di prevenzione di un rischio ambientale, indipendentemente dal numero e dall'intensità dei contatti interpersonali", ********* Poichè il contagio può essere veicolato indifferentemente da un vaccinato come da un non vaccinato (dimostrato da studi clinici), questa sentenza, accollando "un più ampio pericolo di diffusione del contagio" a chi non ha ottemperato all'obbligo vaccinale, è palesemente illogica e sperequativa. In parole povere è una sentenza politica. 1

