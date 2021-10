https://it.sputniknews.com/20211007/finlandia-123-attivisti-per-il-clima-arrestati-per-aver-bloccato-il-principale-ponte-della-capitale-13206473.html

Finlandia, 123 attivisti per il clima arrestati per aver bloccato il principale ponte della capitale

Finlandia, 123 attivisti per il clima arrestati per aver bloccato il principale ponte della capitale

Gli attivisti per il clima di Elokapina, braccio finlandese del movimento internazionale Extincion Rebellion, hanno chiuso al traffico il Pitkäsilta, il ‘ponte... 07.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-07T09:15+0200

2021-10-07T09:15+0200

2021-10-07T10:53+0200

mondo

finlandia

clima

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/716/06/7160617_0:293:1920:1373_1920x0_80_0_0_4372cb1dfe09ee5467bfbe4da1a09af1.jpg

Gli attivisti avrebbero annunciato la manifestazione con soli cinque minuti di anticipo tramite Twitter, secondo quanto riportato dall'emittente nazionale Yle. A rispondere al tweet, che terminava con la frase “Siamo molto dispiaciuti per il disturbo”, sono stati almeno duecento manifestanti, che sono andati a sedersi sul vialetto su entrambi i lati del ponte, bloccandone efficacemente il traffico, pur lasciando passare i soli mezzi di soccorso.La polizia, non essendo stata avvisata in anticipo da alcuna richiesta di manifestazione, è potuta intervenire solo due ore dopo l’inizio, quando il traffico era già stato bloccato.La polizia ha cercato di richiamare gli attivisti all'ordine, ma, non ricevendo riscontro, è si è vista costretta a procedere con gli arrsti. In totale, 123 attivisti sono stati arrestati e multati per aver disobbedito alla polizia.Gli attivisti per il clima di Elokapina stanno manifestando a Helsinki da una settimana. Finora, la loro impresa più grande è stata quella di fermare il traffico su via Mannerheim, l'arteria principale di Helsinki. Elokapina ha più volte rifiutato le richieste della polizia di organizzare manifestazioni in altri luoghi, per evitare disordini, ammettendo apertamente che il suo obiettivo è proprio quello di creare disagi.Lo scopo delle manifestazioni di Elokapina è persuadere il governo a dichiarare l'emergenza climatica e ad agire con più forza sul cambiamento climatico. Tra le altre cose, i manifestanti esortano il governo finlandese a creare una legislazione vincolante che raggiunga la neutralità del carbonio entro il 2025, un decennio prima dell'attuale obiettivo del governo del 2035.Tali proteste sono state condannate da più parti politiche, sia di governo che di opposizione.A partire da metà settembre, anche gli automobilisti del Regno Unito avevano visto una serie di blocchi stradali da parte di un gruppo ambientalista chiamato Insulate Britain, affiliato anch’esso a Extinction Rebellion, che chiede sforzi per migliorare l'isolamento domestico al fine di ridurre il consumo di energia nel Paese.

finlandia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, finlandia, clima