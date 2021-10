https://it.sputniknews.com/20211007/elezioni-conte-dialogo-con-il-pd-ma-le-forzature-sono-controproducenti-13214388.html

Elezioni, Conte: "Dialogo con il PD, ma le forzature sono controproducenti" - Video

Elezioni, Conte: "Dialogo con il PD, ma le forzature sono controproducenti" - Video

Nel secondo giorno di tour siciliano, il leader del M5s ribadisce che il dialogo con il PD non avverrà a tutti i costi, ma sulla base di un progetto concreto... 07.10.2021, Sputnik Italia

Il dialogo tra M5S e PD può continuare "nella reciproca autonomia e nel reciproco rispetto", dopo l'apprezzamento ricevuto a Bologna e Napoli. Lo ha detto Giuseppe Conte a Giarre, nel catanese, durante il tour siciliano in vista delle elezioni di domenica e lunedì.L'alleanza, però, non ci sarà a tutti i costi, ma solo sulla base di una "proposta politica e concreta"."Le forzature, secondo me, sono controproducenti. Noi dobbiamo fare un discorso di credibilità politica, dobbiamo alimentare la fiducia dei cittadini nei partiti e nelle istituzioni", spiega l'ex premier, mettendo in chiaro che se ciò non sarà possibile, il M5S correrà da solo o farà alleanza con liste civiche.Lega "ondivaga""Il movimento 5stelle ha una linea di collaborazione" con il governo "e assoluta determinazione ad accompagnare il Paese in questa fase per la messa protezione dal punto di vista sanitario e attuare il Pnrr in maniera efficace", ha affermato Conte, dicendosi preoccupato per "l'atteggiamento ondivago della Lega"."Obiettivamente, i segnali che arrivano dalla Lega sul piano politico sono contrastanti. Questi continui cambiamenti, precisazioni e contro-precisazioni potrebbero rendere difficoltosa l'azione del governo".Scuola e superbonusDopo aver raggiunto l'obiettivo prioritario di assicurare il ritorno in presenza a tutti gli studenti, adesso "bisogna concentrarsi invece sugli investimenti". Lo ha detto Conte in merito alla cabina di regia che si terrà nel pomeriggio su Recovery Plan, scuola e università.Positiva, inoltre, la valutazione del superbonus per le costruzioni, misura troppo costosa, secondo il ministro Franco, ma che ha avuto un impatto positivo sul PIL, secondo Conte."Bisogna tener conto che quel 6% di Pil è per buona parte dovuto al settore delle costruzioni".Il superbonus "è uno strumento per realizzare gli obiettivi della transizione ecologica, quegli obiettivi hanno un costo e noi dobbiamo raggiungerli con una transizione ecologica democratica, capillare, pervasiva", conclude.

