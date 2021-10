Draghi: il numero di morti per la pandemia è inaccettabile

https://it.sputniknews.com/20211007/draghi-numero-di-morti-per-pandemia-inaccettabile-13210317.html

Grazie alle campagne vaccinali, dice Draghi, la pandemia è sotto controllo, ma il coronavirus "continua però a colpire duramente molti Paesi".A fine settembre si contano oltre 50mila morti al giorno, numero "inaccettabile".Sottolinea poi che il "Parlamento Europeo ha compiuto molti passi concreti", riporta Adnkronos, e ha "fornito linee guida utili per identificare le notizie false sulle piattaforme digitali".Solleva, però, il problema della differenza di attuabilità dei programmi vaccinali tra paesi ricchi e paesi poveri. Se nei primi si ha ampia disponibilità di dosi e una minoranza di cittadini non ne fa uso, nei Paesi a basso reddito si ha purtroppo una bassa disponibilità di vaccini, dove anche numerose persone, che vorrebbero vaccinarsi, non hanno purtroppo accesso alle cure."Solo il 2% delle dosi di vaccino somministrate, pari a 5,7 miliardi di dosi, sono arrivate in Africa", questo l'allarme che lancia il premier.

