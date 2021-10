https://it.sputniknews.com/20211007/dopo-la-svezia-anche-la-danimarca-ferma-la-vaccinazione-con-moderna-per-i-giovani-13204390.html

Dopo la Svezia anche la Danimarca ferma la vaccinazione con Moderna per i giovani

L'Autorità sanitaria danese ha sospeso le vaccinazioni anti-Covid con il preparato a mRna di Moderna per gli adolescenti, lasciando per questa categoria solo... 07.10.2021, Sputnik Italia

Si nota che la rinuncia del vaccino Moderna è associata al rischio di effetti collaterali: miocardite (infiammazione del muscolo cardiaco) e pericardite (infiammazione del pericardio). Nonostante la singolarità di tali casi, non possono essere ignorati, ritengono in Danimarca. Allo stesso tempo, sono stati condotti studi simili nei Paesi del nord, ma i loro risultati non sono stati ancora resi noti. In precedenza, le autorità norvegesi avevano anche raccomandato l'uso di un farmaco della Pfizer per vaccinare gli adolescenti e in Svezia hanno sospeso l'uso del vaccino Moderna per gli under 30.

