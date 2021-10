https://it.sputniknews.com/20211007/corea-del-sud-autorizzata-la-consegna-di-farmaci-alla-corea-del-nord-13213511.html

Corea del Sud, autorizzata la consegna di farmaci alla Corea del Nord

Corea del Sud, autorizzata la consegna di farmaci alla Corea del Nord

Le autorità sudcoreane hanno accolto tre richieste da parte di gruppi civili di consegnare farmaci e altre forniture mediche umanitarie alla Corea del Nord, ha... 07.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-07T20:07+0200

2021-10-07T20:07+0200

2021-10-07T20:07+0200

mondo

corea del nord

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/569/82/5698278_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_edcde682310f71d5ed874495040d1f7b.jpg

L'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap riferisce che, dopo due richieste di assistenza medica già approvate a luglio, il ministero ne ha approvate altre tre il 6 ottobre, per aiutare i vicini della Corea del Nord.Il funzionario ha altresì rifiutato di identificare le organizzazioni, dicendo solo che quei materiali da spedire sono legati alla salute pubblica del Nord e che tutti i costi necessari saranno finanziati dalle organizzazioni stesse.La decisione è stata annunciata tra un cauto ottimismo sulla ripresa del dialogo, dopo che la Corea del Nord ha ripristinato tutte le linee di comunicazione con la Corea del Sud all'inizio di questa settimana, dopo circa due mesi di sospensione.Il mese scorso, la Corea del Sud ha svelato i piani per stanziare fino a 8,5 milioni di dollari (7,35 milioni di euro) alle le organizzazioni civili, per aiutare i progetti per il popolo nordcoreano.L'Organizzazione mondiale della sanità, nel frattempo, ha affermato che sta lavorando per spedire forniture mediche anti-COVID alla Corea del Nord, un possibile segnale che il Paese – che afferma di essere libero dal coronavirus – stia allentando le dure chiusure delle frontiere pandemiche per far entrare gli aiuti.

1

corea del nord

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, corea del nord