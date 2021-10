https://it.sputniknews.com/20211007/alloms-a-breve-la-ripresa-del-lavoro-per-il-riconoscimento-del-vaccino-russo-anti-covid-sputnik-v-13217429.html

All'Oms a breve la ripresa del lavoro per il riconoscimento del vaccino russo anti-Covid "Sputnik V"

All'Oms a breve la ripresa del lavoro per il riconoscimento del vaccino russo anti-Covid "Sputnik V"

La vicedirettrice generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Mariangela Simao: il problema relativo alla sospensione della valutazione dello Sputnik V... 07.10.2021, Sputnik Italia

Il problema, a causa del quale è stato sospeso il processo di valutazione del vaccino Sputnik V, è stato risolto e il lavoro riprenderà dopo l'approvazione dei documenti, ha affermato la vicedirettrice generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Mariangela Simao. Secondo lei, si tratta di compilare i dati nel dossier, che deve essere fornito dall'RDIF (Fondo Russo per gli Investimenti Diretti), nonché di completare le ispezioni in Russia. Sputnik V è approvato in 70 Paesi con una popolazione totale di 4 miliardi di persone, ovvero più del 50% della popolazione mondiale. Sputnik V è al secondo posto al mondo per numero di approvazioni ricevute dagli enti regolatori governativi competenti.L'efficacia del vaccino è del 97,6% sulla base dell'analisi dei dati su 3,8 milioni di russi vaccinati, superiore ai dati precedentemente pubblicati dalla rivista medica The Lancet (91,6%), dall'RDIF e dal Centro di Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya, sviluppatore del siero anti-Covid.

