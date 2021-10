https://it.sputniknews.com/20211006/vaticano-in-migliaia-a-udienza-del-papa-sprovvisti-di-green-pass-13191790.html

Vaticano: in migliaia a udienza del papa sprovvisti di green pass

Vaticano: in migliaia a udienza del papa sprovvisti di green pass

Nessuna richiesta di green pass per fedeli e pellegrini che accedono all'Aula Paolo VI. 06.10.2021, Sputnik Italia

Oggi nell'Aula Paolo VI si è svolta la consueta udienza generale di Papa Francesco, la prima da quando sono state adottate le regole sul green pass nella Santa Sede.L'incontro nell'Aula Nervi tra il Papa e i fedeli si ripete ogni mercoledì, ma oggi non è stata chiesta la certificazione.L'udienza di fatto è una catechesi con lettura della Bibbia, rito che si chiude con una preghiera. Dal fatto che il rito sia "assimilabile ad una celebrazione liturgica", la decisione di non chiedere il green pass, come spiegato da fonti della Santa Sede.

