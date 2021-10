https://it.sputniknews.com/20211006/usa-alcuni-ospedali-richiedono-la-vaccinazione-anti-covid-19-per-il-trapianto-di-organi-13197012.html

USA, alcuni ospedali richiedono la vaccinazione anti-COVID-19 per il trapianto di organi

Il fornitore di assistenza sanitaria UCHealth, con sede in Colorado, ha messo in atto nuove regole che rendono obbligatoria la vaccinazione contro il... 06.10.2021, Sputnik Italia

La nuova politica del sistema sanitario sui trapianti ha fatto notizia martedì, dopo che Tim Geitner, un membro della Camera che rappresenta lo stato del Colorado, ha rivelato che a una residente di Colorado Springs è stato negato un trapianto di rene perché non si era vaccinata contro il COVID-19, come riferito dal Washington Post. Geitner ha definito la decisione "disgustosa" e discriminatoria.Il legislatore ha anche pubblicato la lettera che il paziente avrebbe ricevuto la scorsa settimana dal centro trapianti dell'UCHealth (University of Colorado Health), un sistema sanitario senza fini di lucro, con sede ad Aurora, in Colorado.Il giornale ha affermato di non poter verificare in modo indipendente la storia della donna. Sebbene l'UCHealth abbia rifiutato di commentare la questione, citando le leggi federali sulla privacy, avrebbe tuttavia confermato che quasi tutti i suoi riceventi di trapianti e donatori di organi devono essere vaccinati contro il COVID-19, oltre ad altre vaccinazioni e requisiti sanitari.UCHealth non è l'unico fornitore di assistenza sanitaria a introdurre tali regole, ha affermato il portavoce Dan Weaver, aggiungendo che altri centri di trapianti negli Stati Uniti hanno politiche simili o stanno passando ad esse.Il centro ha spiegato che tali requisiti sono guidati dal fatto che i pazienti trapiantati hanno molte più probabilità di morire se contraggono il coronavirus, con un tasso di mortalità che va da circa il 20% a oltre il 30%.

