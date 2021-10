https://it.sputniknews.com/20211006/ursula-von-der-leyen-rivela-il-piano-per-superare-la-crisi-del-gas-in-europa-13201755.html

Ursula von der Leyen rivela il piano per superare la crisi del gas in Europa

La presidente della Commissione Europea ha definito come parte del piano la creazione di riserve comuni di gas. 06.10.2021, Sputnik Italia

La creazione di riserve comuni europee di gas farà parte delle proposte della Commissione Europea per superare la crisi energetica, ha affermato la presidente Ursula von der Leyen. Secondo la presidente della Commissione Europea, "la Norvegia, uno dei nostri fornitori, sta aumentando le consegne, penso che questo sia un ottimo esempio che può essere seguito". Il 13 ottobre la Commissione Europea dovrebbe formulare raccomandazioni su come superare la crisi energetica nel medio e lungo termine. La crisi del gas sarà discussa anche al vertice della Ue del 21 e 22 ottobre.In precedenza, commentando la situazione del mercato energetico in Europa, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha dichiarato che "è un problema serio" ed ha preannunciato una valutazione dell'intera "struttura dei prezzi dell'energia".

