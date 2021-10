https://it.sputniknews.com/20211006/torino-minacce-e-insulti-a-coppia-gay-da-parte-dei-vicini-13190824.html

Torino, minacce e insulti a coppia gay da parte dei vicini

Torino, minacce e insulti a coppia gay da parte dei vicini

Minacce ad una coppia gay da parte dei condomini della palazzina dove la coppia risiede, danneggiata la macchina dei due. 06.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-06T13:54+0200

2021-10-06T13:54+0200

2021-10-06T13:54+0200

torino

minacce

gay

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/908/37/9083749_0:379:2967:2048_1920x0_80_0_0_eaaa829dba8c7eeecb6cb16116e83a42.jpg

Le liti condominiali infiammano gli animi a Tornino, dove una coppia gay ha ricevuto minacce e insulti da parte di alcuni altri condomini, che non sembrano essere soddisfatti, a quanto pare, del vicinato. I due, però, hanno deciso di non cedere alle minacce e di continuare a vivere lì.Nel palazzo e nella zona sono addirittura stati affissi alcuni volantini, nei quali si paragona l'omossessualità niente meno che ad un cancro.Alex, uno dei membri della coppia gay, vorrebbe un nuovo amministratore nel palazzo e, a tal proposito, si sarebbe già rivolto ad avvocati. Alcuni condomini si dichiarano d'accordo con lui, mentre altri no. Proprio da questa vicenda, secondo Alex, sarebbe scaturito il clima di tensione e i susseguenti insulti e minacce.

torino

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

torino, minacce, gay