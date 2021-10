https://it.sputniknews.com/20211006/stop-alla-sorveglianza-di-massa-il-parlamento-ue-vota-contro-il-riconoscimento-facciale-in-pubblico-13200799.html

Stop alla sorveglianza di massa, il Parlamento Ue vota contro il riconoscimento facciale in pubblico

Gli eurodeputati hanno approvato una risoluzione che chiede di introdurre un divieto permanente nell'utilizzo dei sistemi di riconoscimento facciale negli spazi pubblici da parte delle forze dell'ordine.

2021-10-06T20:27+0200

Stop alla “sorveglianza di massa” con il divieto permanente dell’utilizzo dei sistemi di riconoscimento facciale negli spazi pubblici, delle relative banche dati e dei sistemi di “cittadinanza a punti”. È la proposta contenuta in una risoluzione approvata oggi al Parlamento europeo con 377 voti a favore, 248 contrari e 62 astenuti, per salvaguardare la privacy e la dignità dei cittadini e combattere la discriminazione.Sistemi accusati di violare i diritti dei cittadini. Per gli europarlamentari, infatti, le persone non possono essere monitorate solo sulla base di sospetti. Inoltre, viene sottolineato nel testo della risoluzione, riassunto da Italia Oggi, le principali tecnologie di identificazione attualmente presenti sul mercato, sono imperfette e responsabili di una serie di errori che possono danneggiare i cittadini, in particolare migranti, persone Lgbt, donne, anziani e bambini. Per questo, è necessario che venga introdotto un sistema di regolamentazione per l’utilizzo di questi strumenti, in particolar modo quando a servirsene sono le forze di sicurezza o le autorità che si occupano del controllo delle frontiere. Sotto accusa ci sono anche le banche dati private come quella della startup newyorchese Clearview Al, che offre sistemi di riconoscimento facciale alle forze di polizia e può contare su un database di oltre 10 milioni di foto raccolte online sui social network. L’approvazione del documento, ha detto Vitanov, citato da Politico.eu, “è un’importante vittoria per tutti i cittadini europei”. Il voto di oggi, osserva lo stesso sito di informazione, fa capire come si esprimerà il Parlamento Ue sull’AI Act della Commissione europea, che propone di restringere l’uso della identificazione biometrica nei luoghi pubblici soltanto qualora serva a combattere minacce serie come rapimenti e terrorismo.

Vera 22 Ma scusate, alle forze del ordine le nostre foto NO?! (per la tutela di LGBT e migranti)... Pero' alle banche le nostre impronte SI?! ("per le carte di credito biometriche" )....

marco paradigma La verità è che i sistemi di riconoscimento facciale sono nati prendendo come soggetto campione il maschio bianco caucasico. Gli stessi algoritmi funzionano meno sulla razza nera e quella gialla e sono quasi inaffidabili per la razza semitica caratterizzata da folte barbe e sopraccigli. L'uso delle mascherine ha poi di fatto reso indisponibili i punti di marcatura di zigomi, naso e bocca, il calcolo delle cui distanze è essenziale. Perciò, meglio uscirsene con una foglia di fico.

