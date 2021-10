https://it.sputniknews.com/20211006/serbia-il-presidente-vucic-spiega-perche-belgrado-non-entra-nella-ue-13200704.html

Serbia, il presidente Vucic spiega perché Belgrado non entra nella UE

Secondo il capo di Stato, la Serbia non entrerà nella UE finché non sarà risolta la questione del Kosovo. 06.10.2021, Sputnik Italia

unione europea

politica internazionale

serbia

kosovo

balcani

alexander vucic

La Serbia non entrerà a far parte dell'UE fino a quando non risolverà il problema con il Kosovo; per questo, nel processo di integrazione europea, Bruxelles considera la suddetta questione in modo speciale, ha affermato il presidente serbo Aleksandar Vucic.Il presidente serbo è in Slovenia, dove oggi si svolge il vertice UE-Balcani occidentali con la partecipazione dei leader degli Stati europei e della regione.Secondo Vucic, "c'è una prospettiva di allargamento dell'Ue ai Paesi dei Balcani occidentali"."Senza risolvere il problema con Pristina, la Serbia non potrà diventare membro dell'Unione Europea", ha sottolineato il capo di Stato.Vucic ha aggiunto di essere pronto a continuare il dialogo sotto l'egida della UE con le autorità kosovare filo-albanesi, ma "il primo punto dovrebbe essere il tema della creazione di comunità serbe" nella provincia.

Irina Derefko Se la Serbia entrerà nella cloaca europea, sarà la sua fine! 1

Vera 22 Veramente sara' anche la fine di presidente serbo, il motivo per cui dopo tutti sti anni la Serbia non è entrata nel UE. E a quanto pare non si è persa niente, anzi. Mentre Italia singiozzava con I vaccini la Serbia vaccinava gli Italiani. Per quanto riguarda Kosovo, non ci sono le alternative. Possiamo fare le chiacchere al infinito ma la soluzione sara' una e sola... Nel fratempo "Buone chiacchere!"

