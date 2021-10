https://it.sputniknews.com/20211006/record-su-record-del-prezzo-del-gas-von-der-leyen-annuncia-esame-ue-su-intero-sistema-energetico-13195425.html

Record del prezzo del gas, la Von der Leyen annuncia l'esame UE sull'intero sistema energetico

Record del prezzo del gas, la Von der Leyen annuncia l'esame UE sull'intero sistema energetico

Anche oggi le quotazioni del gas segnano nuovi record storici negli hub dei Paesi Bassi e del Regno Unito. 06.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-06T13:31+0200

2021-10-06T13:31+0200

2021-10-06T14:20+0200

unione europea

gas

energia

ursula von der leyen

borsa&mercati

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/13195892_0:90:2875:1707_1920x0_80_0_0_8fd221689de5198249cbdf1b80d1a500.jpg

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha rilasciato alcune dichiarazioni a commento della situazione del mercato energetico in Europa, dove il gas, giorno dopo giorno, continua a stabilire nuovi massimi.La presidente ha poi sostenuto che, nel lungo periodo, gli investimenti nelle energie rinnovabili sono importanti per l'UE, in quanto daranno prezzi più stabili e indipendenza.Il prezzo del gas in Europa durante le negoziazioni del 6 ottobre è salito ad un nuovo record storico, superando i 1.900 dollari per 1.000 metri cubi, secondo i dati della borsa ICE.Intanto, cinque Paesi UE, Spagna, Francia, Repubblica Ceca, Grecia e Romania, hanno chiesto di effettuare indagini sui possibili aumenti dei prezzi del gas naturale nel mercato europeo. Inoltre, hanno avanzato una serie di proposte per mitigare il forte aumento dei prezzi nel settore energetico. In particolare, i ministri ritengono che sia necessario un approccio comune a livello europeo per rispondere immediatamente alle impennate dei prezzi.

https://it.sputniknews.com/20211004/il-mondo-affrontera-una-crisi-globale-questo-inverno-13168860.html

FRANCO DELINQUENTI!

Luke Revenge Complimenti, con le vostre sanzioni alla russia e i vostri trucchetti da circo togni annacquato avete radoppiato le spese del gas. Una vera performance al ribasso. L'elite ue va radiata subito perchè inadeguata del tutto compresa la signora tedesca

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

unione europea, gas, energia, ursula von der leyen, borsa&mercati