Quel numero di telefono esiste davvero: Netflix costretta a correggere la serie ‘Squid Game’ - Video

La serie sudcoreana ‘Squid Game’, rilasciata su Netflix lo scorso 17 settembre, in poco tempo è diventata una delle più viste a livello planetario. Un successo... 06.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-06T19:19+0200

2021-10-06T19:19+0200

2021-10-06T19:19+0200

Nel primo episodio della serie, un misterioso personaggio consegna un biglietto da visita al protagonista della serie. Lì vi è indicato un numero di telefono, chiamando il quale l’uomo può partecipare a un gioco che promette di risolvergli i problemi della vita.Quello che invece erano gli autori a non sapere, è che quel numero di telefono è reale. Appartiene a una donna sudcoreana che, da quando la serie è uscita, non può più utilizzare il suo cellulare, ormai bersagliato da telefonate che le chiedono di partecipare al gioco, in maniera solitamente scherzosa, ma in alcuni casi invece del tutto convinta.Il problema è che la donna non può cambiare sim, perché, sostiene, là vi sono conservati tutti i propri contatti di lavoro.A questo punto, oggi, la Netflix e la società di produzione locale Siren Pictures, sono state costrette ad annunciare che modificheranno le scene controverse e che mettono a rischio la tranquillità e il lavoro della signora.La serie sudcoreana 'Squid Game' è stata pubblicata su Netflix il 17 settembre. Ben presto ha superato la top ten degli spettacoli più visti nella classifica mondiale di Netflix ed è diventato il primo progetto coreano a raggiungere un tale risultato su una piattaforma di streaming.

schardif Notizie e programmi demenziali per dementi , Sputnik contribuisce .

