Quando Bassetti rideva del premio Nobel Parisi: "Non ho mai sentito parlare di vaccino dai fisici"

Sui social è diventato virale il video del confronto tra l'infettivologo Matteo Bassetti e il fisico Giorgio Parisi sui dati dei contagi Covid in Gran Bretagna. E in rete scoppia la polemica.

Dopo la notizia dell’assegnazione del premio Nobel per la Fisica a Giorgio Parisi, professore emerito a La Sapienza ed ex presidente dell’Accademia dei Lincei, in rete è spuntato un video che tira in ballo l’infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti.Si tratta di una clip estrapolata dalla trasmissione di La7, L'aria che tira, del marzo 2021, in cui Bassetti e Parisi si confrontavano animatamente sulla questione della diminuzione dei contagi nel Regno Unito. Il neo premio Nobel per la fisica sosteneva fosse determinata dall’effetto combinato di vaccini e lockdown. Bassetti, in disaccordo, lo incalzava asserendo che la discesa della curva fosse un effetto delle inoculazioni.A quel punto l’infettivologo genovese liquidava le affermazioni del premio Nobel con una risata.Oggi, sui social, sono in molti a recriminargli quell’atteggiamento, compresi alcuni politici, come il senatore di Italexit Gianluigi Paragone. Tanto che il medico ha deciso di intervenire sulla questione, difendendo la posizione sostenuta lo scorso marzo. "Tanti complimenti a Parisi che certamente è un degno rappresentante della scienza e in questo caso della fisica, ma non mi muovo di un centimetro rispetto a quello che ho detto allora, perché conoscerà benissimo tutte le teorie della fisica ma in quel caso particolare aveva detto una cosa non corretta", ha detto Bassetti, citato dall’Adnkronos. “Mi pare – ha aggiunto - che quello che è successo nei sei mesi successivi dia ragione più a Bassetti che è un medico che a Parisi che è un fisico".“Io – ha detto infine Bassetti - non mi permetterei mai di essere invitato a un dibattito televisivo e discutere se l'atomo deve essere attaccato al positrone o se il positrone deve ruotare intorno all'atomo perché non ne ho competenza e non ne avrò mai. E quindi chiedo che chi fa il fisico faccia il fisico e non parli di epidemie e di malattie infettive. Ognuno faccia il suo mestiere".

marco paradigma Il problema di Bassetti non è la competenza, ma la stupidità, nella sua più cruda accezione. Il fisico Parisi gli aveva solo fatto notare che la logica impone che se in un tempo x-y una situazione di contagio diminuisce per interventi che hanno visto l'applicazione del lockdown nell'intero periodo e l'attività di vaccinazione solo in un segmento finale del periodo, il risultato è da attribuire quasi interamente al lockdown. Più che mai in un sistema complesso quale un'intera nazione. Evidentemente Bassetti non conosce il principio causa effetto, avendo una concezione della logica come l'origano sparso sulla pizza. E se ne vanta pure. 2

