Putin sicuro, Europa cerca di mantenere la neutralità carbonica a spese della Russia

"Ha posto il giusto interrogativo, come si può lottare per la neutralità carbonica se il bilancio energetico in Europa, in questo caso in Germania, in termini di produzione di carbone è doppio rispetto a quello in Russia. Risulta che si può, e loro lo fanno. Cercano di farlo gli europei, intendo, nel loro complesso a spese di qualcun altro. In questo caso stanno cercando di farlo a nostre spese, a spese della Federazione Russa. Spero che costruiremo un dialogo appropriato, tenendo presente gli interessi di tutte le parti del mercato energetico mondiale", ha sottolineato Putin.