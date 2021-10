https://it.sputniknews.com/20211006/putin-rispettare-gli-impegni-per-transito-di-gas-attraverso-lucraina-13202145.html

Putin: rispettare gli impegni per transito di gas attraverso l'Ucraina

Putin ha chiesto al ministro dell'Energia di assumere il controllo della realizzazione degli impegni per la consegna di gas in Europa attraverso il territorio... 06.10.2021, Sputnik Italia

Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato in una riunione sull'energia che nessuno dovrebbe essere messo in una posizione difficile, compresa l'Ucraina, nonostante le difficoltà nelle relazioni. Il presidente russo Vladimir Putin ha chiesto al ministro dell'Energia Nikolay Shulginov di assumere il controllo dell'adempimento degli obblighi per le forniture di gas all'Europa attraverso il territorio ucraino. Il management di Gazprom ritiene che sia più redditizio per l'azienda pagare una multa all'Ucraina e aumentare il volume delle forniture di gas all'Europa attraverso nuovi sistemi, ma non bisogna agire così, ha affermato il presidente russo Vladimir Putin.“Gazprom ritiene che sia più conveniente dal punto di vista economico, pagare una multa all'Ucraina, ma aumentare il volume di pompaggio attraverso i nuovi sistemi, proprio per le circostanze che ho menzionato: maggiore è la pressione nel tubo, meno emissioni di CO2, tutto risulta più economico. ...Ma vi chiedo di non farlo. Occorre rispettare pienamente gli obblighi contrattuali per il transito attraverso il territorio dell'Ucraina," ha insistito il capo di Stato russo.Putin ha aggiunto che non bisogna compromettere la fiducia in Gazprom come partner assolutamente affidabile nella fornitura e nel transito di gas in Europa attraverso l'Ucraina."Non occorre minare la fiducia in Gazprom come partner assolutamente affidabile sotto tutti gli aspetti", ha sottolineato Putin.Valutare aumento forniture di gas russo nel mercatoPutin ha annunciato la necessità di considerare un possibile aumento dell'offerta di gas sul mercato, tuttavia serve prudenza, la Russia non deve seguire tendenze speculative.Putin ritiene possibile discutere il passaggio alle contrattazioni in borsa del gas, se soffocherà la domanda speculativa in Europa. In precedenza, commentando la situazione del mercato energetico in Europa, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha dichiarato che "è un problema serio" ed ha preannunciato una valutazione dell'intera "struttura dei prezzi dell'energia".

