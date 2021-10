https://it.sputniknews.com/20211006/putin-mercati-energetici-non-tollerano-instabilita-13197760.html

Putin: i mercati energetici non tollerano instabilità

Per il capo di Stato russo, il mercato globale dell'energia non tollera chiasso e instabilità. 06.10.2021, Sputnik Italia

L'economia mondiale si sta ora riprendendo con successo e la domanda di energia è in aumento, portando ad una crescita dei prezzi, ha affermato il presidente russo Vladimir Putin.Il mercato globale dell'energia non tollera confusione e instabilità, i piani di investimento devono essere di lungo termine e le azioni avventate generano squilibri, ha affermato il presidente russo Vladimir Putin.Tra questi fattori, ha citato la rapida ripresa economica post-crisi, che ha movimentato la domanda di energia, nonché l'inverno rigido, che in molti Paesi europei ha portato a una diminuzione delle riserve di gas naturale negli impianti di stoccaggio sotterranei e a una diminuzione nella produzione di energia eolica.In precedenza, commentando la situazione del mercato energetico in Europa, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha dichiarato che la crisi energetica "è un problema serio" ed ha preannunciato una valutazione dell'intera "struttura dei prezzi dell'energia".

