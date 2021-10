https://it.sputniknews.com/20211006/premio-nobel-per-la-chimica-al-tedesco-benjamin-list-e-allamericano-david-macmillan-13194015.html

Premio Nobel per la Chimica al tedesco Benjamin List e all'americano David MacMillan

Premio Nobel per la Chimica al tedesco Benjamin List e all'americano David MacMillan

The Royal Swedish Academy of Sciences ha assegnato il Premio Nobel per la Chimica 2021 al professor Benjamin List, direttore dell’Istituto Max Planck per la... 06.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-06T12:14+0200

2021-10-06T12:14+0200

2021-10-06T12:14+0200

mondo

premio nobel

chimica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/345/19/3451996_0:206:2694:1721_1920x0_80_0_0_701591e65e1284e3ec00d3f98c7933a5.jpg

Nella motivazione dell’Accademia svedese lo ‘sviluppo dell'organocatalisi asimmetrica’ viene descritto come un “ingegnoso metodo di costruire molecole”.“Costruire molecole è un'arte difficile. Benjamin List e David MacMillan ricevono il Premio Nobel per la Chimica 2021 per lo sviluppo di un nuovo strumento preciso per la costruzione molecolare: l'organocatalisi. Ciò ha avuto un grande impatto sulla ricerca farmaceutica e ha reso la chimica più verde”, si legge nel sito ufficiale del Premio Nobel.“Molte aree di ricerca e industrie dipendono dalla capacità dei chimici di costruire molecole in grado di formare materiali elastici e durevoli, immagazzinare energia nelle batterie o inibire la progressione delle malattie. Questo lavoro richiede catalizzatori, che sono sostanze che controllano e accelerano le reazioni chimiche, senza diventare parte del prodotto finale... I catalizzatori sono quindi strumenti fondamentali per i chimici, ma i ricercatori hanno creduto a lungo che in linea di principio fossero disponibili solo due tipi di catalizzatori: metalli ed enzimi. Benjamin List e David MacMillan ricevono il Premio Nobel per la Chimica 2021 perché nel 2000, indipendenti l'uno dall'altro, hanno sviluppato un terzo tipo di catalisi. Si chiama organocatalisi asimmetrica e si basa su piccole molecole organiche”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, premio nobel, chimica