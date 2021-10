https://it.sputniknews.com/20211006/omicidio-ciatti-il-responsabile-verra-estradato-in-italia-la-farnesina-ringrazia-la-germania-13190694.html

Omicidio Ciatti: il responsabile verrà estradato in Italia, la Farnesina ringrazia la Germania

La Germania ha deciso di consegnare all’Italia Rassoul Bissoultanov, cittadino russo di origine cecena, responsabile dell'omicidio del 22enne fiorentino... 06.10.2021, Sputnik Italia

Bissoultanov era tronato in libertà per scadenza dei termini della detenzione preventiva, fissati in quattro anni. L'inizio del processo era stato fissato dalle autorità spagnole il 26 novembre 2021, ma, sebbene l’uomo fosse sottoposto a obbligo di firma settimanale presso il tribunale di Girona, aveva ottenuto un permesso di 15 giorni per recarsi a Strasburgo, dove vive la famiglia. Una volta nella città francese, avrebbe attraversato il confine per arrivare a Kehl, città che fa parte dell'area metropolitana di Strasburgo, ma è in territorio tedesco.Questa è la mossa che avrebbe permesso di estradarlo, in quanto la polizia federale tedesca, in virtù di un mandato di arresto europeo emesso nel 2020 dalla Procura della Repubblica di Roma, che conduce una inchiesta sulla morte del ragazzo parallela a quella spagnola, lo avrebbe bloccato al confine.

