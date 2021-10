https://it.sputniknews.com/20211006/nuovo-studio-nel-sangue-gli-indicatori-che-possono-far-presagire-un-decorso-grave-del-covid-19-13193597.html

Nuovo studio: Nel sangue gli indicatori che possono far presagire un decorso grave del COVID-19

Nuovo studio: Nel sangue gli indicatori che possono far presagire un decorso grave del COVID-19

Secondo un nuovo studio congiunto di ricercatori canadesi e spagnoli, dall’analisi dell’emocromo sarebbe possibile dedurre già in fase precoce quali pazienti... 06.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-06T18:02+0200

2021-10-06T18:02+0200

2021-10-06T18:03+0200

mondo

medicina

scienza e tech

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/888/23/8882379_0:0:1366:768_1920x0_80_0_0_c7429ba444a7b8185787a049ecc21513.jpg

Scienziati canadesi e spagnoli hanno identificato i fattori che influenzano la sopravvivenza dei pazienti nei casi gravi di COVID-19 in un recente articolo pubblicato sul Journal of Internal Medicine. Secondo gli scienziati, il sangue umano conterrebbe degli indicatori molto precisi, già durante la fase iniziale della malattia, che potrebbero suggerire ai medici, in fase precoce, quali pazienti rischieranno maggiormente durante il decorso.Posto che i fattori di rischio siano per tutti quelli già ben noti, cioè età avanzata, malattie concomitanti pregresse e immunodepressione, un attento esame del sangue può essere esso stesso rilevatore del rischio reale per il paziente.In totale, gli indicatori sarebbero tre, secondo la pubblicazione:Quando i livelli di anticorpi contro la proteina S del virus SARS-CoV-2 e gli antigeni sono molto bassi, significa che, nonostante l’infezione stia procedendo, l’organismo non sta reagendo producendone e le probabilità di decorso maligno aumentano.Allo stesso modo, quando è presente nel sangue un’alta quantità di RNA estraneo appartenente al virus, allora significa che il virus si sta diffondendo.Ovviamente, qualora dall’analisi del sangue dovesse riscontrarsi una combinazione di scarsi anticorpi e alti livelli di RNA estraneo, si potrebbe dedurre che il paziente sarà a rischio, posto che i suoi sintomi oggettivi non ne abbiano già rivelato la serietà del decorso.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, medicina, scienza e tech, coronavirus nel mondo