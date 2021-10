https://it.sputniknews.com/20211006/missouri-giustiziato-uomo-dichiarato-disabile-nonostante-le-richieste-di-clemenza-di-papa-franceso-13193338.html

Missouri: giustiziato uomo dichiarato disabile, nonostante le richieste di clemenza di Papa Franceso

Missouri: giustiziato uomo dichiarato disabile, nonostante le richieste di clemenza di Papa Franceso

Ernest Johnson è nato con la sindrome alcolica fetale. I suoi avvocati hanno dichiarato che aveva la "sufficienza di vita quotidiana" di un bambino di quattro... 06.10.2021, Sputnik Italia

È stato giustiziato nel Missouri Ernest Johnson, condannato per omicidio alla pena capitale, dopo che sia il governatore dello stato che la Corte Suprema degli Stati Uniti si sono rifiutati di concedere la grazia richiesta da Papa Francesco per il fatto che l'uomo fosse stato dichiarato "disabile intellettivo affetto da sindrome alcolica fetale".La sindrome alcolica fetale è una sindrome tra i cui sintomi si elencano alterazioni della forma del volto (dismorfismo), quali il naso corto e piatto, scarso sviluppo della mascella, labbro superiore sottile, fessure palpebrali sottili e anormalità del sistema nervoso.L'uomo, di 61 anni, era stato riconosciuto colpevole di aver ucciso tre dipendenti di un minimarket nel 1994.Gli è stata iniettata una dose letale di pentobarbital, un potente barbiturico, nella camera per le esecuzioni dello stato nella città di Bonne Terre, questo martedì sera.È stato dichiarato morto alle 18:11 (23:11, ora di Greenwich), ha dichiarato il Dipartimento delle correzioni del Missouri in una nota.Gli avvocati di Johnson hanno detto che c'erano prove schiaccianti della sua disabilità intellettiva.Spinto dalla sua dipendenza dalla cocaina e dal crack, Ernest L. Johnson il 12 febbraio 1994 aveva rapinato un minimarket del nord della Columbia ed aveva ucciso tre persone, rubando 1.700 dollari per poter comprare la droga, come ricorda il Columbia Daily Tribune.Quasi 22 anni dopo è stato giustiziato per il crimine efferato da lui commesso.

