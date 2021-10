https://it.sputniknews.com/20211006/ministro-economia-franco-previsioni-buone-ma-se-la-pandemia-riprende-numeri-a-rischio-13191830.html

Ministro Economia Franco: "Previsioni buone, ma se la pandemia riprende numeri a rischio"

Ministro Economia Franco: "Previsioni buone, ma se la pandemia riprende numeri a rischio"

Il Ministro dell’Economia Daniele Franco ha presentato alle Camere la Nota di Aggiornamento al DEF. Il quadro sembra ottimistico, secondo il Ministro, il quale... 06.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-06T12:52+0200

2021-10-06T12:52+0200

2021-10-06T12:52+0200

italia

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/11/10145733_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_883f95d5b41181b320562d7c942c3aac.jpg

Il Ministro Daniele Franco, in audizione alle commissioni bilancio, ha presentato la Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (NADEF), in cui il Governo mostra al Parlamento le previsioni economiche e finanziarie.Il quadro appare in buona parte ottimistico, con una previsione di ripresa, la possibilità di "avviare un processo di alleggerimento del carico fiscale" e la confidenza nel fatto che l’aumento dei prezzi del gas possa essere solamente un fenomeno temporaneo.“L'aumento del costo dell'energia e il suo peso sull'inflazione è uno degli elementi di incertezza più importanti che grava sulla ripresa”, ha detto il Ministro, spiegando tuttavia che gli esperti sostengono che dovrebbe trattarsi di un “fenomeno in parte temporaneo" e i mercati si aspettano una riduzione "dopo i picchi invernali".Riguardo alla ripresa, ha affermanto: “Il 6% è irripetibile, ma tassi di crescita più alti degli scorsi decenni è quello a cui dobbiamo puntare per gli anni 2023, 24, 25, 26".Secondo Franco, nel triennio 2022-2024 si potrebbero anche trovare i margini per intervenire sugli ammortizzatori sociali e "avviare un processo di alleggerimento del carico fiscale".Tutto ciò rimane, tuttavia, condizionato dalla ben nota incognita che ancora grava:"Nel formulare la previsione per il restante anno e il prossimo, assumiamo non vi siano nuove restrizioni alle attività economiche e ai movimenti delle persone. Ove la pandemia riprendesse, i numeri sarebbero a rischio. Il quadro tratteggiato è il più probabile e realistico, ma una ripresa della pandemia metterebbe questi numeri a rischio", ha chiarito.

https://it.sputniknews.com/20211005/covid-quanto-e-realmente-infettivo-un-malato-una-nuova-tecnica-italiana-aiuta-a-capirlo-13184185.html

marco paradigma Con Gualtieri abbiamo avuto un ministro della economia e delle finanze laureato in Lettere e Filosofia (lo stesso titolo umanistico di Ciampi). Oggi, con Daniele Franco, ne abbiamo uno laureato in Scienze politiche. In parole povere, yesmen del potere cui nessun incarico governativo è precluso, pur essendo chiaro che non capiscono un cazz*. Anzi, forse è proprio questa la qualità più ricercata.

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, economia