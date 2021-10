https://it.sputniknews.com/20211006/merkel-forse-leuropa-compra-troppo-poco-gas-dalla-russia-13203896.html

Merkel: forse l'Europa compra troppo poco gas dalla Russia

Merkel: forse l'Europa compra troppo poco gas dalla Russia

Il cancelliere tedesco uscente Angela Merkel non esclude che l'Europa stia facendo ordini insufficienti per ottenere il gas russo. 06.10.2021, Sputnik Italia

In una conferenza stampa a seguito del vertice informale UE-Balcani occidentali, svoltosi il 5-6 ottobre in Slovenia, Angela Merkel ha affermato che, secondo le sue informazioni, la Russia adempie pienamente agli obblighi previsti dagli accordi sulle forniture di gas all'Europa e i dubbi non sono nell'interesse degli europei.In Europa la quotazione del gas continua a registrare record su record, con il prezzo all'apertura delle contrattazioni di oggi che ha superato i 1.700 dollari al metro cubo ed è salito sopra i 1.900 dollari in giornata.Oggi durante una riunione sulle questioni energetiche, il presidente russo Vladimir Putin ha chiesto al ministro dell'Energia Nikolay Shulginov di assumere il controllo dell'adempimento degli obblighi di fornitura di gas all'Europa attraverso la rete di gasdotti in Ucraina. Secondo il presidente russo, non bisogna mettere nessuno in una posizione difficile, compresa l'Ucraina, nonostante le difficoltà nelle relazioni. Sebbene il management di Gazprom ritenga che sia più redditizio pagare una multa a Kiev e aumentare le forniture di gas all'Europa attraverso nuovi sistemi di gasdotti, Putin ha affermato che è necessario rispettare pienamente gli obblighi contrattuali per il transito del gas russo attraverso l'Ucraina per non compromettere la fiducia di fornitore affidabile.

