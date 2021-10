https://it.sputniknews.com/20211006/lue-accelera-sulla-difesa-comune-rafforzare-legami-con-usa-e-nato-ma-serve-piu-autonomia-13192225.html

L'UE accelera sulla Difesa comune: "Rafforzare legami con USA e Nato, ma serve più autonomia"

L'UE accelera sulla Difesa comune: "Rafforzare legami con USA e Nato, ma serve più autonomia"

Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha annunciato che a novembre arriverà la prima bozza dello "Strategic compass" sulla difesa comune. Il premier Draghi: "Fare presto".

nato

unione europea

difesa

L’Europa può e deve accrescere la propria capacità di agire in modo indipendente sul piano della difesa e, allo stesso tempo, rafforzare la propria partnership con la Nato. È questa la linea emersa dal vertice informale dei leader europei di ieri sera nel castello di Brdo, in Slovenia.Si è parlato anche di difesa comune alla cena ospitata dal premier Janez Jansa, dedicata ai Balcani, a cui hanno partecipato i 27 capi di Stato e di governo dell’Unione. Una questione particolarmente urgente, alla luce degli ultimi sviluppi sullo scenario internazionale, dal caotico ritiro americano dall’Afghanistan, dell’annuncio a sorpresa del presidente americano Joe Biden della nuova partnership di sicurezza tra Stati Uniti, Australia e Regno Unito nel Pacifico, che ha fatto infuriare Parigi.“Sappiamo che gli equilibri geopolitici internazionali stanno cambiando”, ha detto ieri l’Alto rappresentante dell'UE per la Politica estera, Josep Borrell, lasciando il palazzo. “Da un lato c’è una grande polarizzazione tra Cina e Stati Uniti, dall’altro c’è una moltitudine di attori, e gli europei devono scendere in campo”, ha spiegato, citato da Politico.eu. “Gli europei – ha ribadito – devono creare una cultura strategica comune, per condividere le sfide che stiamo affrontando”.“Nel frattempo, - ha detto ieri il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel - procederemo sui diversi binari esistenti nel campo della difesa e della sicurezza". In programma per i prossimi mesi c’è anche una nuova dichiarazione UE-Nato.L’approccio “multilaterale” sarebbe stato sostenuto all’unanimità dai leader europei, sebbene, come si apprende da Politico.eu, dal vertice di ieri non sia uscito alcun documento ufficiale. A tirare le somme della discussione è stato Michel. “Siamo impegnati – ha sottolineato – a lavorare con i nostri alleati e partner, in particolare gli Stati Uniti e la Nato, che rappresenta la pietra angolare della nostra sicurezza”.Allo stesso tempo, però, ha ricordato che “imparando dalle lezioni delle recenti crisi, siamo impegnati a consolidare le nostre forze e a rafforzare la nostra resilienza, riducendo le nostre dipendenze. Per essere più efficaci e assertivi sul piano internazionale – è la conclusione – l’UE ha bisogno di accrescere la propria capacità di agire autonomamente”.Una prospettiva, questa, che però, nonostante le rassicurazioni che arrivano dall’UE, viene mal vista dai vertici dell’Alleanza Atlantica. “Qualsiasi tentativo di indebolire il legame transatlantico creando strutture alternative, facendo passare l'idea che possiamo farcela da soli, - aveva avvertito il segretario generale Jens Stoltenberg - non solo indebolirà la Nato, ma dividerà l'Europa".

thor leggermente contraddittorio sto fenomeno: accrescere la capacità di agire indipendentemente e rafforzare la partnership con la nato???? S'è vista in Afghanistan l'efficienza dei contingenti uè nell'operare indipendentemente dagli usa.... oggi parla Michel, ieri Micron, domani?

