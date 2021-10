https://it.sputniknews.com/20211006/lex-presidente-donald-trump-esce-dalla-lista-forbes-400-per-la-prima-volta-in-25-anni-13200468.html

L'ex presidente Donald Trump esce dalla lista Forbes 400 per la prima volta in 25 anni

L'ex presidente Donald Trump esce dalla lista Forbes 400 per la prima volta in 25 anni

Per un quarto di secolo, Donald Trump è stato un pilastro della lista Forbes 400. Dopo aver propagandato le sue capacità imprenditoriali durante la campagna... 06.10.2021, Sputnik Italia

Nel 2020, Trump è arrivato al 339° posto della classifica, il suo risultato più basso dal 1996, dopo aver subito il fallimento del Trump Taj Mahal, del Trump Plaza Hotel and Casino, del Plaza Hotel e del Trump Castle Hotel and Plaza nei primi anni '90. Mentre Trump se ne usciva fuori dalla lista questo 2021, il suo patrimonio netto personale rimaneva fisso a quota 2,5 miliardi di dollari. L'uscita di Trump dalla classifica di Forbes 400, è conseguenza dell'ambiente economico provocato dalla pandemia di COVID-19.L'uscita di Trump dalla lista non è una sorpresa totale, poiché il suo patrimonio netto e la sua classifica sono diminuiti da quando ha iniziato seriamente a candidarsi alla presidenza. Nel 2015, Trump ha registrato il suo patrimonio netto più alto di 4,5 miliardi di dollari ed è arrivato in classifica al 121° posto.Tuttavia, ogni anno da allora, è sceso in classifica poiché il suo patrimonio netto personale si è ridotto di 2 miliardi $.Mentre gli esperti di etica erano scioccati dall'incapacità di Trump di disinvestire i suoi beni per proteggersi da conflitti di interessi e corruzione, le preoccupazioni sembrano essere state ingiustificate in quanto l'esser stato presidente gli è costato ben 2 miliardi di dollari.

