L'analisi sui flussi elettorali: così l'astensione record ha penalizzato il centrodestra

Secondo un'analisi dell'Istituto Cattaneo a pagare lo scotto dell'astensione sono stati soprattutto i partiti di centrodestra. E a Napoli la Lega perde una quota di elettori a favore del centrosinistra.

Astensione record, soprattutto nelle grandi città chiamate al voto, e perdita di elettori da parte della Lega, anche a vantaggio del centrosinistra. Sono alcuni dei principali fenomeni che hanno caratterizzato le ultime elezioni amministrative secondo un’analisi sulla partecipazione e i flussi elettorali, in particolar modo a Napoli e Torino, elaborata dall’Istituto Cattaneo.Un dato, spiega l’esperto, confermato dalla forte astensione che si è registrata nelle aree periferiche, diventate negli ultimi anni veri e propri feudi del centrodestra ed in particolare della Lega.A Torino, ad esempio, secondo l’analisi dell’Istituto Cattaneo, il candidato del centrosinistra, Stefano Lorusso, è riuscito a limitare i danni dell’astensionismo, con una perdita soltanto dello 0,9 per cento, e ad attingere al bacino elettorale del M5S per una quota pari all’1,1 per cento.Lorusso ha attirato anche uno 0,9 per cento di ex elettori leghisti, riuscendo così a compensare la perdita di quell’1,7 per cento di elettori tradizionalmente di centrosinistra, che hanno scelto il candidato del centrodestra, Paolo Damilano. A penalizzare lo sfidante di Lega, Fdi e Forza Italia è stata principalmente l’astensione (almeno del 4,2 per cento), in particolare quella dell’elettorato del partito di Matteo Salvini.Nel capoluogo campano, invece, la vittoria del candidato di Pd e M5S, Gaetano Manfredi, è stata resa possibile anche da qualche ex elettore della Lega, che ha perso il 2 per cento dei voti rispetto alle scorse europee. E il “tradimento” si spiega con il fatto che al Sud l’elettorato leghista non è ancora consolidato, cosa che ha portato una fetta di votanti a fare scelte diverse nel voto locale.Flussi "poderosi" verso l'astensionismo, sempre secondo l'Istituto Cattaneo, si sono registrati anche a Bologna tra l'elettorato di centrodestra e, in questo caso anche tra i sostenitori del M5S, determinando la vittoria di misura del candidato Dem Matteo Lepore. L’ipotesi avanzata da chi ha redatto l’analisi è che essendo quello comunale un voto più “personalistico”, ha mobilitato un maggior numero di elettori al Sud, dove la “personalizzazione dei consensi” è un fenomeno più presente.A risentire di più della scarsa affluenza alle urne, secondo il direttore dell’Istituto, è stata la Lega, che, spiega Vassallo, non riesce più ad operare una sintesi tra il “nord produttivo e il sud anti-establishment”. Per questo, è la conclusione, Salvini dovrà fare una scelta di campo.

