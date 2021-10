https://it.sputniknews.com/20211006/inchiesta-fratelli-ditalia-sotto-indagine-il-barone-nero-e-leuroparlamentare-fidanza-13189611.html

Inchiesta Fratelli d'Italia: sotto indagine il 'barone nero' e l'europarlamentare Fidanza

Inchiesta Fratelli d'Italia: sotto indagine il 'barone nero' e l'europarlamentare Fidanza

Le accuse ipotizzate sono di finanziamento illecito ai partiti e riciclaggio, al via le perquisizioni della Guardia di Finanza. Fidanza si dichiara "Pronto a... 06.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-06T08:22+0200

2021-10-06T08:22+0200

2021-10-06T09:32+0200

italia

politica

elezioni

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/895/45/8954516_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_4b526d6a27114d28df10e75fd315a193.jpg

Sotto il mirino degli inquirenti il cosiddetto 'barone nero' Roberto Jonghi Lavarini e l'europarlamentare Carlo Fidanza, europarlamentare di Fratelli d'Italia. L'indagine era partita da un video diffuso su Fanpage.Un giornalista della testata giornalistica online si era finto, nel 2019, un importante uomo d'affari, iniziando a frequentare un gruppo dell'estrema destra milanese. Alla guida del gruppo vi era Roberto Jonghi Lavarini, altrimenti detto 'barone nero', già candidato in precedenza alla Camera per Fratelli d'Italia e condannato a due anni per apologia di fascismo.Nell'incontro, filmato di nascosto dal giornalista, era emerso un meccanismo di "riciclaggio" dei finanziamenti illeciti al partito.I due, Fidanza e Lavarini, sostenevano la campagna elettorale dell'avvocato Chiara Valpecina e chiedevano, in parole povere, finanziamenti al sedicente uomo d'affari (il giornalista). Il meccanismo per versare i finanziamenti a sostegno della candidatura era dei più semplici, si dovevano dare i soldi a due imprenditori, i quali avrebbero preso i soldi in nero e avrebbero fatto poi, a loro volta, i versamenti sul conto della Valcepina.Nello specifico, era stato spiegato dal politico, che ci si sarebbe dovuti appoggiare a quattro o cinque professionisti, "i quali avrebbero fatto a loro volta il versamento tracciato sul conto elettorale", riporta il quotidiano.Nel video si era parlato anche di un gruppo trasversale al partito, una sorta di cerchia interna, definita esoterica, in cui vi sarebbero diversi massoni, nonchè alcuni ammiratori di Hitler, con contatti che vanno da Fratelli d'Italia alla Lega a Forza Italia.Ora i due, Lavarini e Fidanza, risultano, come era logico desumere, indagati dalla Procura di Milano per finanziamento illecito ai partiti e riciclaggio di denaro.Fidanza ha subito dichiarato di non aver al momento ricevuto alcuna comunicazione ufficiale, di aver appreso del suo coinvolgimento nell'indagine dagli organi di stampa e di essere sereno e a disposizione della Procura per chiarire la vicenda.Non risulta indagata invece Chiara Valpecina, la candidata di Fratelli d'Italia alle elezioni comunali, eletta poi consigliere comunale nel comune di Milano.

https://it.sputniknews.com/20211003/caso-fidanza-meloni-a-formigli-accettero-linvito-quando-fanpage-mi-dara-il-video-13153728.html

marco paradigma E' evidente che in Italia una come la Segre serve a rendere invisibili le attività del Centro Simmenthal e dell'ADL (Anti Difamation Legue), fermo restando che i nostri Servizi sono burattini nelle mani di Cia e Mossad. Impostori come i Mattarella, i Draghi, i Monti e i Letta tengono bordone ai nemici della nazione e della umanità. Questa è l' italietta dei servi di professione.

damsel walmper Rapporto sull'esperienza sul trattamento dell'herpes Mi è stato diagnosticato l'herpes genitale per 2 anni e sto cercando una cura. Ho letto una testimonianza su questa piattaforma da una donna che è stata curata dal diabete con il dottor Ahmed Usman Herbal Medicine dopo molte discussioni e alcune domande che ha preparato la medicina a base di erbe e ha chiesto il mio indirizzo. 3 giorni dopo, ho ricevuto l'erboristeria e con la sua presdicine, compreso l'indirizzo email ufficiale del medico. Ho contattato il dottore attraverso la sua criptovaluta e ho bevuto medicine a base di erbe per 21 giorni. Dopo aver terminato la medicina a base di erbe, ho fatto un test e il mio risultato IgG è stato confermato negativo senza alcun virus trovato nel mio sangue. Contatta il dottor Ahmed e lasciati curare. mandagli un'e-mail a; drahmedusman5104@gmail.com o mandagli un messaggio whatsapp +14436204203. Ha rimedi erboristici per diabete, epatite, cancro, leucemia, fibrosi

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, politica, elezioni