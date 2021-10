https://it.sputniknews.com/20211006/in-svezia-stop-alluso-del-vaccino-moderna-per-gli-under-30-rischio-di-effetti-collaterali-13204190.html

In Svezia stop all'uso del vaccino Moderna per gli under 30: rischio di effetti collaterali

In Svezia stop all'uso del vaccino Moderna per gli under 30: rischio di effetti collaterali

L'authority svedese per la sanità pubblica ha deciso di sospendere l'uso del siero anti-Covid a mRna sviluppato da Moderna per le persone sotto i 30 anni per... 06.10.2021, Sputnik Italia

La vaccinazione con questo farmaco è temporaneamente sospesa "per motivi precauzionali" per i nati dal 1991 in poi, secondo una dichiarazione dell'organo svedese. Viene osservato che gli effetti collaterali sono stati osservati principalmente dopo la seconda dose di Moderna nei giovani. Pertanto gli 81mila svedesi appartenenti a questa fascia di età che hanno ricevuto la prima dose del vaccino, non potranno completare il ciclo vaccinale.L'authority afferma che la decisione di sospendere l'uso del vaccino Moderna sarà in vigore fino al 1° dicembre.In precedenza il premier Stefan Löfven ha affermato che in autunno il Paese avvierà una campagna di vaccinazione contro il COVID-19 per i teenager dai 12 ai 15 anni.

