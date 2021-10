Germania, giovedì colloqui per formare il governo

https://it.sputniknews.com/20211006/germania-giovedi-colloqui-per-formare-il-governo-13195373.html

Christian Lindner, leader dei liberali tedeschi, annuncia di aver accettato la proposta di colloqui con Spd e Verdi per la formazione del nuovo governo.Questo giovedì è previsto il primo colloquio tra i tre partiti usciti vincitori dalle elezioni.La triangolazione per formare il nuovo governo vede dunque i Liberali dell' FdP (Partito Liberal Democratico), con a capo Christian Lindner, insieme con l'Spd (Partito Social Democratico) di Olaf Scholz e i Verdi di Robert Habeck e Anna Baerbock.La combinazione è stata definita 'semaforo', per la presenza dei tre partiti di ''differenti sfumature cromatiche".La Baerbock ha aggiunto che "si è arrivati alla conclusione che sia ragionevole approfondire i colloqui con Fdp e Spd, anche in virtù dei punti in comune trovati nei colloqui bilaterali".Resta in ogni caso aperta la possibilità anche di una coalizione con i conservatori, ma, sottolinea la leader di partito, sono troppo forti le differenze del proprio partito con il blocco di centro-destra.Dalle elezioni si era usciti, inizialmente, con una situazione di stallo, che vedeva i conservatori della Cdu di Armin Laschet contrapporsi alla Spd per la formazione del nuovo governo.Sembrava inizialmente paventarsi all'orizzonte una alleanza tra Spd e e Cdu, ma l'accordo non è andato in porto.Il capo della Csu (l'Unione Cristiano-Sociale), il bavarese Markus Soeder, si dice soddisfatto del raggiunto accordo per l'apertura dei colloqui volti alla formazione del nuovo governo tra Verdi, Liberali e Spd, in quanto, sostiene, "Si è fatta finalmente chiarezza".Di fatto, l'adozione dello schema cosiddetto a 'semaforo' elude la possibilità dell'altro accordo paventato, quello a 4 con la Cdu, e definito 'Giamaica' dai media.Il leader della Cdu bavarese ha ammesso che molto probabilmente vi sarà un governo senza Cdu e Csu.

