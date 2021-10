https://it.sputniknews.com/20211006/fisco-i-ministri-leghisti-disertano-il-cdm-13190422.html

Fisco, i ministri leghisti disertano il Cdm

I ministri della Lega disertano la riunione per il varo della delega fiscale. Chiedono tempo e un cambio di metodo. 06.10.2021, Sputnik Italia

Non hanno partecipato i ministri leghisti alla riunione del Cdm sulla delega fiscale, sollevando una questione che non è solo dovuta all'opposizione del Carroccio alla paventata riforma del catasto, ma che è anche una "questione di metodo".In precedenza, il ministro del Turismo Massimo Garavaglia aveva già lasciato il tavolo dei lavori, chiedendo tempo.Secondo la Lega, non si possono ricevere i testi oggetto di discussione in consiglio "solo all'ultimo".Tra le varie questioni sollevate dal Carroccio, anche il fatto che vi sia o meno la copertura necessaria per dare attuazione alla riforma dell'irpef.Garavaglia, prima del Cdm, lascia la cabina di regia in anticipo, spiegando che il partito vuole approfondire la bozza.Draghi dice che sarà lo stesso Salvini a dover spiegare l'assenza dei ministri, contestando che, dagli scambi avvenuti in "cabina di regia" e nelle conversazioni, vi erano dati sufficienti per valutare la legge delega.Salvini dal canto suo dice che "nella delega non c'era quanto pattuito".Il leader della Lega, in conferenza stampa a Montecitorio, ha affermato:In appoggio alla Lega anche Fratelli d'Italia, con Giorgia Meloni che dichiara a Porta a Porta, riporta TGcom24, che Salvini "faccia bene a non votare una delega in bianco".

