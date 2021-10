https://it.sputniknews.com/20211006/expo-2020-dubai-italia-presenta-trivella-per-scavare-su-marte-e-statua-del-david-stampata-in-3d-13203774.html

Expo 2020 Dubai: Italia presenta trivella per scavare su Marte e statua del David stampata in 3D

Il padiglione Italia all'Expo 2020 di Dubai, inaugurata con un anno di ritardo a causa della pandemia e in corso fino al 31 marzo, ha presentato una nuova... 06.10.2021, Sputnik Italia

La trivella, prodotta dalla società aerospaziale italiana Leonardo, farà parte della missione congiunta ExoMars 2022 della compagnia russa Roscosmos e dell'Agenzia spaziale europea. Tra le altre attrazioni chiave del padiglione Italia c’è una statua stampata in 3D della famosa scultura rinascimentale David di Michelangelo. La statua, considerata la riproduzione più accurata e sofisticata del capolavoro dello scultore, ha la stessa altezza della statua in marmo originale. Si prevede che il padiglione Italia, inaugurato sotto lo slogan “La bellezza unisce le persone”, attirerà fino a 28.000 visitatori al giorno, per un potenziale totale di oltre cinque milioni di visitatori nel corso dei sei mesi dell'evento.

