Evoluzione del potere in Afghanistan

Evoluzione del potere in Afghanistan

Il 15 agosto i militanti del movimento talebano sono entrati a Kabul e hanno conquistato la capitale afghana, praticamente senza combattere, mentre il... 06.10.2021, Sputnik Italia

la situazione in afghanistan

talebani

afghanistan

Da allora, tutto il mondo sta attentamente seguendo gli sviluppi della situazione in Afghanistan, dove i talebani* hanno cominciato ad applicare le leggi della sharia, che obbligano le donne di indossare l’hijab e limitano i loro diritti alla formazione e al lavoro. Per poter capire meglio perché il ritorno dei talebani al potere è considerato una catastrofe da parte di molti politici e rappresentanti delle organizzazioni umanitarie vi invitiamo a ripercorrere le tappe fondamentali del passato dell’Afghanistan e sapere di più dell’evoluzione del potere nel Paese.*Organizzazione terroristica ed estremista vietata in Russia e molti altri Paesi

2021

