Eutanasia, raccolte 1,2 milioni di firme. Cappato: "Tra otto mesi sarà legale"

Eutanasia, raccolte 1,2 milioni di firme. Cappato: "Tra otto mesi sarà legale"

Sono 1,2 milioni secondo gli organizzatori le firme raccolte durante la campagna referendaria per l'eutanasia legale che si è chiusa ieri a Milano. Cappato: "Nel giro di otto mesi dovremmo arrivare a legalizzarla".

Si è chiusa ieri in largo La Foppa, a Milano, la campagna referendaria per l’eutanasia legale. Il bilancio è di un milione e duecentomila firme, raccolte da circa 13mila volontari in centinaia di comuni italiani nelle ultime settimane.A fornire i dati definitivi è il segretario dell’associazione Luca Coscioni, Marco Cappato, presente al gazebo assieme a Carmen Carollo, la mamma di Fabiano Antoniani, il dj rimasto cieco e paralizzato dopo un incidente, che proprio l’attivista ha aiutato a morire in Svizzera. Per il caso di dj Fabo, Cappato è stato processato e poi assolto.Cappato ha ricordato come quello sull’eutanasia legale sia “il primo referendum in dieci anni presentato con la raccolta delle firme”.Tra le innovazioni c'è stata anche l’introduzione della possibilità di sottoscrivere i moduli in forma digitale, con valore legalmente vincolante, grazie allo Spid. A firmare per la depenalizzazione del suicidio assistito, ha sottolineato Cappato, anche molti elettori del centrodestra.Dall’associazione Luca Coscioni, nelle scorse settimane, avevano fatto sapere di aver completato la certificazione delle prime 500mila firme, che verranno depositate in Cassazione nella giornata di venerdì. Due terzi delle sottoscrizioni sono state raccolte nei banchetti in tutta Italia, mentre un terzo con la modalità 2.0.“Il referendum sull’eutanasia legale è l’unico strumento che abbiamo a disposizione dopo tanto tempo per affermare il principio di autodeterminazione della persona e garantire la possibilità di decidere il proprio fine vita. Senza le discriminazione che oggi ancora esistono”, aveva detto nelle scorse settimane Filomena Gallo, segretario della stessa associazione.

Luke Revenge Strana coincidenza.... non è che vogliono restare impuniti dicendo che firmando il consenso per una "vaccinazione" o terapia genica con effetti a lungo e medio termine ignoti di fatto hanno dato il consenso per una eutanasia... così tanto perchè me lo chiede un amico...

Vera 22 1200000 firme!?!..... 18000 volontari!?!..... Ma in Italia siamo proprio messi male.... Cio'e conoscendo la mentalita' italiana che non fanno niente se no direttamente interessati vuol dire che appena aprovano la legge avremo 1200000 di candidati per omicidio..... Poi "affermare il principio di autodeterminazione della persona e garantire la possibilità di decidere il proprio fine vita" - NO COMMENT...... Qui abbiamo le cappoccie completamente svuotate.......

