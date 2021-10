https://it.sputniknews.com/20211006/europa-prezzo-gas-supera-i-1600-dollari-per-mille-metri-cubi-13190991.html

Europa, il prezzo del gas supera i $1600 per mille metri cubi

Il prezzo del gas in Europa all'apertura delle negoziazioni di questa mattina, mercoledì 6 ottobre, è salito bruscamente a un nuovo record storico, superando i... 06.10.2021, Sputnik Italia

Il prezzo dei futures di novembre sull'hub TTF (Title Transfer Facility) in Olanda alle 8:10, ora italiana, è balzato immediatamente a 1.559 dollari per 1.000 metri cubi, secondo i dati forniti dalla borsa ICE (IntercontinentalExchange).Sulla base dell’attuale tasso di cambio dell'euro, rispetto al dollaro, e convertendo i metri cubi in milliwattora (MWh), il prezzo può essere definito di 130 euro per MWh. Martedì sera, le contrattazioni si erano chiuse sotto i 120 euro per MWh, ma questa mattina la punta massima è arrivata a superare persino la quota di 1.600 dollari per metro cubo, con un record di 1.606 dollari.

